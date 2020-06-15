القاهرة 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واستخطى إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حاجز الـ 46 ألف حالة، بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات ووفيات بالفيروس على أساس يومي بـ 1691 حالة إصابة جديدة، بالإضافة إلى 97 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن 398 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و13732 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حتى اليوم هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها، و1672 حالة وفاة.// انتهى //23:15ت م0235