ظهران الجنوب 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأزالت بلديةطريب التابعة لأمانة منطقة عسير اليوم مخلفات وأنقاض بناء ضمن أعمال معالجة التشوه البصري وشملت معالجة "50 طنا"من المخلفات بالمخططات والمرافق، وتأتي هذه الأعمال تنفيذًا لخطة "تحسين المشهدالحضري"،وكثفت البلدية أعمال الصيانة الدورية للجزر الوسطية في الشوارع الرئيسة، بالإضافة لأعمال تقليم وتهذيب الأشجار وغسلها وأعمال تنظيف الحشائش في المنتزهات العامة وصيانتها.// انتهى //23:21ت م0237