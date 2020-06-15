رفحاء 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسكثفت بلدية شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية خلال الأسبوع الجاري أعمال معالجة التشوه البصري في حملة نظافة عامة في مواقع متفرقة للقضاء على مسببات التلوث البيئي والبصري،حيث يقوم قسم التحسين والتجميل أعمال صبغ الأحواض بالجزر الوسطية، فيما ينفذ قسم الزراعة أعمال قص وإزالة الحشائش، ويواصل قسم النظافة أعمال تنظيف الشوارع والأحياء بشكل عام وفق جدول زمني محدد لتحسين المشهد الحضري ورفع النفايات والمخلفات التي تشوه المنظر العام وتلوث البيئة.// انتهى //23:21ت م0238