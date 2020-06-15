رفحاء 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسعقد المجلس البلدي لبلدية لينة اليوم، جلسته العاديه الـ 58 برئاسة رئيس المجلس مشاري الشريم ،بحضور رئيس البلدية المهندس نادر سلمان الفديد والأعضاء، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى البلدية وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة.وجرى خلال الاجتماع استعراض القرارات السابقة للمجلس، ومناقشة أعمال المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها، وأعمال الفرق الميدانية الرقابية في متابعة الإجراءات الاحترازية وأعمال فرق الرش والتطهير والتعقيم، إلى جانب بحث جملة من متطلبات واحتياجات أهالي لينة، والقرى والهجر التابعة لها من الخدمات البلدية، إضافة لبحث العديد من الآراء والمقترحات المقدمه من الأعضاء.// انتهى //23:21ت م0239