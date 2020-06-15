تونس 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسبحث وزير الخارجية التونسي نور الدين الريٌ خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ سُبل تعزيز التعاون بين البلدين.وأعرب الوزيران وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية، عن التطلع لمزيد الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية وتذليل الصعوبات التي تحول دون تطوير نسق المبادلات التجارية بين البلدين.وقد استعرض نور الدين الريّ مع نظيره النمساوي، "التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس، لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية الناتجة عن جائحة كورونا العالمية".// انتهى //23:27ت م0241