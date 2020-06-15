واشنطن 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار الملاريا (هيدروكسي كلوروكين) كعلاجٍ معتمد لكوفيد-19.وقالت الإدارة في بيانٍ صادر عنها: إنه لم يعد ممكناً بناء على ما استجد من أدلة، الاعتقاد بأن تركيبات هيدروكسي كلوروكين وعقار كلوروكين المرتبط بها، فعّالة في علاج المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.ويأتي ذلك بعد أن أشارت عدة دراسات على الدواء إلى عدم فعاليته، بما في ذلك تجربة كبيرة هذا الشهر، أظهرت فشل العقار في منع إصابة أشخاص تعرضوا للفيروس.// انتهى //23:28ت م0242