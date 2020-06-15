واشنطن 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال عبر الفيديو اليوم، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال مجلس الشؤون الخارجية، أهمية الشراكة عبر الأطلسية في إعادة بناء الاقتصاد بعد جائحة كوفيد-19 .وسلط وزير الخارجية الأمريكي الضوء على عزم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المشترك، دعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.وأكد المجلس دعمه الالتزام المشترك بالقيم الديمقراطية التي تعمل كحصن ضد محاولات روسيا والصين لتقويض المجتمعات الديمقراطية.// انتهى //23:33ت م0243