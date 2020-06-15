القاهرة 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأكدت جامعة الدول العربية مُجددًا إدانتها ورفضها للتدخل التركي في ليبيا واستجلاب المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى البلاد، مشددةً على أن موقفها ثابت وواضح ولم يتغير من التدخلات التركية في الدول العربية سواءً في ليبيا أو سوريا أو العراق.وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح له اليوم إن هناك قراراً وزارياً يرفض ويدين تلك التدخلات التركية، مشيرًا إلى أن الرفض في حالة ليبيا يشمل أيضًا استقدام الإرهابيين والمقاتلين الأجانب.وشدد الأمين العام المساعد للجامعة العربية على أن موقف الجامعة العربية واضح ضد التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية ولا لبس فيه وصادر بأغلبية كاسحة من الدول.// انتهى //23:52ت م0247