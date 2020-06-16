جدة 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسقامت أمانة محافظة جدة بجولات رقابية على محلات التموينات والأسواق المركزية " الهايبر " للتأكد من تطبيق اشتراطات وضوابط بيع منتجات التبغ المصنعة والمغلفة والمرخصة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتي تشمل السجائر العادية، والإلكترونية، والمعسل.وأكد وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني حرص أمانة جدة على تطبيق الأنظمة والتعليمات على المحلات المخالفة وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية والتي تصل إلى الإغلاق في حال عدم تطبيق التعليمات، والتي تنص على عدم بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً أو عدم بيع عبوات السجائر في عبوات مغلفة أو بيع منتجات التبغ الأخرى ومستلزماتها.وأشار إلى أن الأمانة تقوم بإشعار محلات التموينات والأسواق المركزية في حال رصد وجود لوحات دعاية أو ترويجية لمنتجات التبغ، أو وضع منتجات التبغ في أرفف ظاهرة وواضحة لمرتادي المحل كما تمنع بيع منتجات التبغ بصورة نهائية في محلات التموينات التي تقل مساحتها عن 100 م2.وأفاد المهندس الزهراني بأن ضوابط بيع منتجات التبغ تنص على وضع لوحات تحذيرية في أماكن الكاشير والمحاسبة توضح أضرار التدخين مع وضع صورة معبرة توضح أضرار ومساوئ التدخين، مهيبا بالمواطنين والمقيمين بالتعاون مع الجهات الرقابية بالأمانة بالإبلاغ عن أي مخالفات في هذا الشأن.// انتهى //00:05ت م0249