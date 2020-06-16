أبها 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسيشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير بالحملة التوعوية الميدانية " خذوا حذركم"، التي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.وتتضمن الحملة المشاركة بدوريات ميدانية وتوعوية، إلى جانب توعية المجتمع عبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة.وتهدف الحملة إلى توعية أفراد المجتمع للأخذ بالأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية كافة.// انتهى //00:05ت م0250