بيش 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس‏نفذت جمعية البر الخيرية بمركز الحقو التابع لمحافظة بيش بالتعاون جمعية البر بجازان وجمعية معين التطوعية اليوم، مبادرة تحت شعار "فرحة يتيم ".وأوضح المدير التنفيذي للجمعية يحي بن أحمد القاصر، أن الجمعية تهدف من خلال المبادرة إلى إدخال الفرح والسرور وعلى الأيتام المسجلين بها، وذلك بزيارتهم في منازلهم برفقة المتطوعين وخلق جوء من الفرح بمشاركة الشخصيات الكرتونية والألعاب الحركية وتوزيع الهدياء والحلويات عليهم، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الوقاية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وبين أن المبادرة تأتي ضمن المبادرات الاجتماعية والتطوعية التي تنفذها الجمعية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لإبراز أهمية الترابط الاجتماعي والتواصل مع جميع فئات المجتمع، مقدما شكره لكل الجهات والمؤسسات المشاركة والداعمة للمبادرة على ماقدموه لنجاح هذه المبادرة.// انتهى //00:06ت م0251