القاهرة 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأكد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي أن الحكومة المصرية وافقت على عودة بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وذلك بالتعاون مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني.وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور وزير الدولة الإعلام بمصر أسامة هيكل اليوم أن فترة الفتح الأولى للنشاط الرياضي ستشهد عودة أنشطة الصالات الرياضية بداية يوليو المقبل بعد اتخاذ إجراءات التعقيم والتطهير، مُطالبًا كل اتحاد رياضي بضرورة تطبيق كل الإجراءات والاشتراطات الصحية، وفي حال مخالفة ذلك سيكون هناك عقوبات مشددة.من جانبه أفاد وزير الدولة للإعلام بمصر أن التزام المواطنين في البلاد بالإجراءات الوقائية التي حددتها الحكومة المصرية هو الفيصل في استمرار النشاط الرياضي بمصر بعد عودته مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه سيجري خلال الفترة المقبلة الإعلان عن خطط أخرى للفتح التدريجي لقطاعات أخرى في مصر.// انتهى //00:06ت م0252