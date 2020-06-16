واشنطن 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسسجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعاً بأكثر من اثنين في المئة، مدعومةً بمؤشرات تعافي الطلب على الوقود، فيما يلتزم أعضاء مجموعة أوبك+ باتفاق لخفض الإنتاج، الأمر الذي غطى على مخاوف المستثمرين من موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة 86 سنتاً، أو 2.4 في المئة، لتبلغ عند التسوية 37.12 دولاراً للبرميل.وربحت عقود خام برنت القياسي العالمي 99 سنتاً، أو 2.6 في المئة، لتسجل عند التسوية 39.72 دولاراً للبرميل.// انتهى //01:09ت م0256