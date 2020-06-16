أبها 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأجرى مستشفى عسير المركزي أكثر من ألف عملية جراحية منذ بدء جائحة كورونا المستجد (كوفيد ١٩ ).وتنوعت العمليات ما بين حالات طارئة وإصابات وكسور وحالات استئصال أورام ، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، فيما تم توزيع الكوادر الطبية في قسم العمليات على مدار اليوم مما كان له الأثر في تقليل وقت الانتظار في العمليات من دخول المريض لقسم الطوارئ.وتواصل صحة عسير في المنشآت الصحية التابعة لها تقديم الخدمات الطبية والجراحية الضرورية مع الالتزام بكافة الاشتراطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد - كوفيد١٩- ، إضافة إلى استمرار تقديم العديد من الخدمات الطبية عن بعد ضمن المبادرات التي تم إطلاقها خلال هذه الجائحة.// انتهى //02:01ت م0258