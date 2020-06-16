نيروبي 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأعلنت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة الكينية كانزي دينا اليوم، أن أربعة من موظفي الرئاسة تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتائج اختباراتهم إيجابية.من جهة أخرى، أوضح بيان لوزارة الصحة الكينية، أنه سُجلت 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 3727 حالةً، من بينهم 1286 حالة تعافٍ، و 104 حالات وفاة.// انتهى //02:34ت م0259