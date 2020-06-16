الرياض 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس‎ انتهى "دربي الأندلس" بين ريال بيتيس وغرناطة بالتعادل 2-2 اليوم ضمن الجولة ٢٩ من الدوري الإسباني لكرة القدم .وحسم غرناطة الشوط الأول لصالحه بهدف كارلوس فرنانديز في الدقيقة 29 بتسديدة من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من أنطونيو بويرتاس تابعها بين ساقي الحارس جويل روبليس.وأدرك سيرجيو كاناليس التعادل في الدقيقة 85 من ركلة جزاء حصل عيها إثر عرقلة المهاجم بورخا إيغليسياس داخل المنطقة من المدافع خيسوس فاييخو، مسجلاً هدفه الخامس هذا الموسم، قبل أن يمنحه نجم برشلونة السابق كريستيان تيو التقدم من تمريرة عرضية جانبية خدعت الحارس البرتغالي روي سيلفا عند الدقيقة (88).وأدرك روبرتو سولدادو التعادل للضيوف بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة اثر ركلة ركنية انبرى لها خوسيه أنطونيو مارتينيز عمد الدقيقة 91 .وانفرد غرناطة بهذه النتيجة بالمركز الثامن مؤقتاً برصيد 42 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام شريكه السابق فياريال الذي يستضيف مايوركا غداً، فيما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث عشر.// انتهى //02:39ت م0260