جيزان 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واستفقد مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي اليوم ،مشاريع وزارة الإسكان بمحافظة فرسان، وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها لمشروعات الإسكان بمحافظات المنطقة.والتقى مدير عام فرع وزارة الإسكان خلال زيارته بمحافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي، حيث بحثا العديد من الموضوعات المتعلقة بمشاريع وزارة الإسكان بالمحافظة وسير العمل فيها وكذلك أبرز التحديات والحلول الناجعة لاستمرارية العمل وفق التطلعات وبما يضمن الاستفادة القصوى لمستفيدي الوزارة من أبناء منطقة جازان.شملت الزيارة مشاريع وزارة الإسكان بمحافظة فرسان والتقى المقاولين وممثلي الجهات المنفذة لأعمال البنى التحتية، مطلعاً على آلية العمل ونسب الإنجاز بما يتوافق مع المخطط الزمني المعد لتنفيذ تلك المشروعات، والتي تشمل مشروع مخطط 13 والذي يضم 748 قطعة أرض تحتوي كافة أعمال البنى التحتية ، ومشروع مخطط 31 ويضم 326 قطعة أرض إضافة لمشروع مخطط قماح والذي يحوي بـ694 قطعة أرض.// انتهى //03:07ت م0261