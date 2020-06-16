جيزان 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسعقد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي اليوم ، اجتماعا مع مدير الشركة السعودية للكهرباء بمنطقة جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني ، وذلك بقاعة التميز بالإدارة العامة بمدينة جيزان.وتناول الاجتماع بحث السبل الكفيلة بإيصال التيار الكهربائي للمباني والمشاريع التعليمية الحديثة إضافة لتشكيل الفرق التنسيقية بين القطاعين بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال وتقديم الخدمات اللازمة في إطار التنسيق المشترك لمتطلبات العام الدراسي الجديد .ويأتي الاجتماع إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، بتوحيد الجهود بين القطاعات بالمنطقة والعمل على التنسيق المستمر بينها لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.// انتهى //03:11ت م0262