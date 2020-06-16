باماكو 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأعلنت السلطات في مالي عن اختفاء نحو 40 جنديًا بعد سقوطهم في كمين بمحافظة "ديابالي"، حيث لم يعد منهم سوى ثلاثة جنود.وأوردت وكالة الأنباء المالية نقلا عن مصدر رسمي، أن 12 مركبة صغيرة تابعة لقوات الجيش المالي كانت في دورية، تعرضت لهجوم شمالي باماكو باتجاه الحدود مع موريتانيا، وأن القوات الجوية المالية بصدد البحث عن المفقودين منذ الأحد.وكانت بعثة الأمم المتحدة في مالي "المينيسما" قد أعلنت أمس مقتل 2 من قواتها في هجوم شمال البلاد، نفذه مسلحون أمس الأول.// انتهى //03:32ت م0264