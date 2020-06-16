عام / إصابات كورونا في قارة أفريقيا تتجاوز 240 ألف حالة
الثلاثاء 1441/10/24 هـ الموافق 2020/06/16 م واس
أديس أبابا 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس
أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في عموم بلدان القارة الأفريقية بلغ حتى الآن 240 ألف حالة.
وأوضح المركز في بيان من مقره بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أن عدد حالات التعافي من مرض كوفيد - 19 في عموم القارة بلغ حتى الآن ما مجموعه 109977 حالة شفاء، فيما بلغ عدد الوفيات جراء المرض 6464 وفاة.
ووفق آخر إحصائيات المركز، فإن الفيروس انتشر حتى الآن في 54 دولة أفريقية، و تتصدر جنوب أفريقيا قائمة الدول الأكثر تضررًا من الوباء تليها مصر ، وجيبوتي والمغرب ونيجيريا.
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