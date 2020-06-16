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الثلاثاء 1441/10/24 هـ الموافق 2020/06/16 م واس
الرياض 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 24 قاضيًا بديوان المظالم
أمير تبوك يطلع على التقرير الإحصائي للدفاع المدني
فيصل بن مشعل يتسلم التقرير السنوي لأنشطة وبرامج سجون القصيم
أمير الشرقية: الحكومة بذلت الكثير لتحقيق الأمن الغذائي
أمير الجوف يؤكد على تبني أفضل الممارسات لتحقيق كفاءة الإنفاق
أمير الباحة ينوه بدعم القيادة للتعليم
نائب أمير الشرقية يلتقي مديري الموارد البشرية والبيئة
نائب أمير جازان يطلع على الإجراءات الاحترازية بمساجد المنطقة
الشورى يطالب بكشف أسباب استمرار العامل والمشرف الأجنبي بالمحلات
«الصحة» تؤكد أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية
«التحالف» يُسقط طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه عسير
منح 234 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز
الصحة: الفيروس خطر جداً وسريع الانتشار.. والعدوى تنتقل من أي شخص في أي عمر
تسجيل (4507) حالات مؤكدة جديدة بكورونا.. وإجمالي النشطة (43147) حالة
«التعاون الإسلامي» تدين استهداف الحوثي للمدنيين في خميس مشيط
مصادر يمنية: تجنيد التربويين خطة إيرانية لاستئصال التعليم في اليمن
التجنيد الإجباري يفرغ صنعاء من المعلمين
خلافات اليمين الإسرائيلي تعرقل ضم "الضفة الغربية"
شكري: الموقف التفاوضي بشأن سد النهضة الإثيوبي لا يبشر بخير
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