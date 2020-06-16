الرياض 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 24 قاضيًا بديوان المظالمأمير تبوك يطلع على التقرير الإحصائي للدفاع المدنيفيصل بن مشعل يتسلم التقرير السنوي لأنشطة وبرامج سجون القصيمأمير الشرقية: الحكومة بذلت الكثير لتحقيق الأمن الغذائيأمير الجوف يؤكد على تبني أفضل الممارسات لتحقيق كفاءة الإنفاقأمير الباحة ينوه بدعم القيادة للتعليمنائب أمير الشرقية يلتقي مديري الموارد البشرية والبيئةنائب أمير جازان يطلع على الإجراءات الاحترازية بمساجد المنطقةالشورى يطالب بكشف أسباب استمرار العامل والمشرف الأجنبي بالمحلات«الصحة» تؤكد أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية«التحالف» يُسقط طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه عسيرمنح 234 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيزالصحة: الفيروس خطر جداً وسريع الانتشار.. والعدوى تنتقل من أي شخص في أي عمرتسجيل (4507) حالات مؤكدة جديدة بكورونا.. وإجمالي النشطة (43147) حالة«التعاون الإسلامي» تدين استهداف الحوثي للمدنيين في خميس مشيطمصادر يمنية: تجنيد التربويين خطة إيرانية لاستئصال التعليم في اليمنالتجنيد الإجباري يفرغ صنعاء من المعلمينخلافات اليمين الإسرائيلي تعرقل ضم "الضفة الغربية"شكري: الموقف التفاوضي بشأن سد النهضة الإثيوبي لا يبشر بخير// يتبع //06:01ت م0003