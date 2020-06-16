وأوضحت صحيفة "البلاد" التي جاءت بعنوان ( استقرار المنطقة ): تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تسليحاً وتمويلاً ، استهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية في المملكة، بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ، وتتصدى لها الدفاعات الجوية وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بكفاءة عالية ، والتأكيد على اتخاذ الاجراءات الحازمة والصارمة وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ، في الوقت الذي تتكامل فيه الجهود السعودية الإنسانية والتنموية المكثفة من خلال مركز الملك سلمان وبرنامج الإعمار لمساعدة الأشقاء في اليمن دون تفرقة أو تمييز.وتابعت :لقد وثّقت المملكة وجهود المتابعة الدولية والمنظمات الأممية الحقوقية ، السجل القاتم لاعتداءات الميليشيا الحوثية الانقلابية ، وكذلك جرائمها بحق اليمن وشعبه ، في مؤامرة مفضوحة واضحة الأركان من نظام الملالي عبر أذرعه العميلة التي أغرقته في غياهب الفوضى ، وأضعفته بانقسامات جذرية ونفق مظلم من الصراعات الدامية للسيطرة على قراراته ضمن المشروع التآمري والأطماع التوسعية الإقليمية في أكثر من دولة عربية.وختمت : إن الأمم المتحدة التي ثمنت مساعدات ومواقف المملكة الداعمة للحل السياسي وفق الأسس المعروفة ، وتبدي قلقها من الأوضاع المأساوية منذ الانقلاب الحوثي ، عليها أن تمارس دورها من خلال المجتمع الدولي في ردع جرائم المليشيا من أجل حماية الشعب اليمني واستقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم.// يتبع //06:01ت م0006