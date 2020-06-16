طوكيو 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 01ر714 نقطة أو ما يعادل 32ر3% ليصل إلى 96ر22244 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 34ر43 نقطة، أو83ر2%، ليصل إلى 12ر1574 نقطة.// انتهى //06:15ت م0010