اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الثلاثاء 1441/10/24 هـ الموافق 2020/06/16 م واس
طوكيو 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 01ر714 نقطة أو ما يعادل 32ر3% ليصل إلى 96ر22244 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 34ر43 نقطة، أو83ر2%، ليصل إلى 12ر1574 نقطة.
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