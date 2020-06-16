الرياض 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الدار البيضاء أمس، كلمة وعظية بعنوان " أحكام الصلاة "، ألقاها عبدالرحمن بن محمد المقيبلي عبر البث المباشر على حساب الجمعية في تويتر.وتأتي هذه الكلمة في إطار جهود وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدعوية والتوعوية، بهدف توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، وذلك من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة لإيصال رسالة الوزارة لكافة شرائح المجتمع.// انتهى //09:02ت م0015