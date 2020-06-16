الخرطوم 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على اختتام الجولة الافتتاحية لمحاكمة المتهم علي محمد علي كوشيب، أحد أبرز قادة ميليشيات الجنجويد في عهد نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، بتوجيه خمسين تهمة جنائية تتعلق بارتكاب جرائم حرب في حق مدنيين بدارفور 2003.وأخبرت الصحف عن تسجيل السودان 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة ، ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس فى السودان إلى 7220 حالة، بينها 459 وفاة.ونقلت عن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لاسترداد الشرعية إلى اليمن إنها تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الأبرياء، وتتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.وعرجت صحف الثلاثاء على تحذير المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري من مخطط تركيا للوجود بشكل دائم في ليبيا.وركزت على مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة العراقية وأصيب خمسة آخرون، امس بانفجار عبوة ناسفة شرقي تكريت.وأشارت إلى توعد السلطات اللبنانية أمس بالتشدّد في ملاحقة المخلين بالأمن بعد تحرّكات احتجاجية غاضبة شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة على خلفية الهبوط الحاد في قيمة الليرة وسط انهيار اقتصادي متسارع.// انتهى //09:40ت م0019