الباحة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, والمخواة, وبلجرشي, وغامد الزناد, وقلوة, وبني حسن, والمندق والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة - بمشيئة الله - حتى الساعة 8 مساءً.وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .// انتهى //09:42ت م0022