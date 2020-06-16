تبوك 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان غداً, حفل تخريج الدفعة الثانية عشرة من طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان من حملة درجة البكالوريوس والدفعة السابعة من حملة الماجستير للعام الجامعي ١٤٤٠ / ١٤٤١ ‏والبالغ عددهم ٣٠٥ من الطلاب والطالبات .وأعرب مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان عن اعتزازه وتقديره لرعاية سموه لهذه المناسبة، مؤكداً أن ذلك يأتي تواصلاً للدعم الذي يوليه سموه لأبنائه وبناته بمنطقة تبوك .وأوضح اللحيدان أن عدد الخريجين في برنامج البكالوريوس لهذا العام قد بلغ ٢٥٦ طالباً وطالبة، وبلغ في برنامج الماجستير ٤٩ طالباً وطالبة، مبيناً أن عدد خريجي الجامعة منذ نشأتها قد ‏تجاوز ٢٠٠٠ خريجاً وخريجة، وعلى مستوى الماجستير قد بلغ ٢٠٠ خريجاً وخريجة جميعهم في ميدان العمل يخدمون هذا الوطن بأمانة واقتدار .‏وأضاف الدكتور اللحيدان أن جامعة فهد بن سلطان تأسست في عام ‏١٤٢٤ هجري في مدينة تبوك، لتكون اللبنة ‏الأولى في تحقيق أحلام أبناء هذه المنطقة بتوجيه ورعاية دائمة وكريمة من سمو أمير منطقة تبوك رئيس مجلس الأمناء، مقدماً في الختام الشكر نيابة عن منسوبي الجامعة والخريجين لسموه على الرعاية الكريمة وعلى دعمه ومتابعته المستمرة لجميع برامج وأنشطة الجامعة .// انتهى //09:43ت م0023