القاهرة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد وزير الخارجية سامح شكري أن تعنت إثيوبيا وتهربها الدائم من التفاوض الجاد إلى تعطل العملية التفاوضية سيضطر مصر للبحث عن خيارات سياسية أخرى تكون قادرة بل مسؤولة عن تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية.وأشارت إلى استمرار الاجتماعات بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لبحث ملف سد النهضة عبر الفيديو كونفرانس بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا لاستكمال مناقشة النقاط الخلافية بين الدول الثلاث حول الملء الأول لخزان السد ومناقشة المسودة التوافقية الثانية التي قدمها الجانب السوداني.ونوهت إلى أن وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس تسجيل 1691 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 97 حالة، وخروج 398 حالة من المستشفيات، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة حتى أمس إلى 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات و1672 وفاة.وسلطت الصحف الضوء على تأكيد مجلس النواب الليبي أن تدخل تركيا يسعى لتحويل ليبيا لساحة حرب إقليمية، ودعوته المجتمع الدولي لوقف التدخل التركي في البلاد، منوهة إلى أن الجيش الليبي طالب بإجراء تحقيق دولي في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات التابعة لتركيا بحق عمال مصريين في مدينة ترهونة.ولفتت الانتباه إلى أن الرئيس اللبناني ميشيل عون طالب خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع أمس بضرورة اعتماد العمليات الاستباقية لتوقيف المخططين والمحرضين للأعمال التخريبية للحد منها ومنع تكرارها.وتحدثت الصحف عن موافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على طلب الدول الإفريقية بعقد اجتماع طارئ للمجلس غدا لمناقشة العنصرية والعنف الذي تمارسه الشرطة ضد المنحدرين من أصول إفريقية.وتناولت صحف مصر اليوم تطورات أزمة فيروس كورونا، مبرزة إعادة فتح الاتحاد الأوروبي لحدوده، وتسجيل 100 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في الصين، وانهيار النظام الصحي في الاكوادور بعد تجاوز عدد الإصابات 47 ألفا والوفيات 4 آلاف.// انتهى //09:52ت م0025