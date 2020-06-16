طرابلس 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على تزايد الحالة الوبائية لفيروس كورونا في البلاد والتي وصلت إلى 671 إصابة في كافة مناطق البلاد، ناقلة توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراضأنه يهيب بالمواطنين ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع إنتشار فيروس الكورونا والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي.وأشارت إلى اعلان نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق ، بضرورة الإسراع في تجهيز الإجراءات الخاصة بإنشاء محطتي تحلية للمياه شرق مدينة طرابلس وفي مدينة مصراته، في مدة أقصاها شهران لتكون نقلة كبيرة تساهم في التخفيف من أزمة المياه في كافة المناطق، كما بحث مع هيئة المياه المشاكل الخاصة بالصرف الصحي في عدد من البلديات وضرورة صيانة الشبكات.ونقلت الصحف استنكار وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ، بأشد العبارات ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن احتجاز وتعذيب المصريين من العمالة الوافدة من قبل مجموعة جاري التأكد من تبعيتها، مؤكدة أن هذه الواقعة أنها عمل إجرامي مخالف لكل المواثيق والشرائع والقوانين المحلية منها والدولية وسيتم تقديم مرتكبيها للعدالة.ونوهت إلى تأكيد السفير الأمريكي ، ريتشارد نورلاند، دعم بلاده الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتعزيز الحوار السياسي الشامل بين مكونات الشعب الليبي،مشددًا على أن هذه الجهود لا يمكن أن تكون ناجحة وشرعية إلا بمشاركة مجدية من المجتمعات الأصلية والعرقية في ليبيا، بما في ذلك الأمازيغ والتبو والطوارق الليبيون، مبينة أن ذلك جاء خلال لقائه مع ممثلين عن المجلس الأعلى للأمازيغ .وتناولت الصحف تصريحات تأكيد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أن الجامعة العربية ترفض التدخلات التركية في ليبيا، مضيفا أن هناك قرار وزاري في هذا الموضوعيرفض ويدين تلك التدخلات والرفض في حالة ليبيا يشمل أيضا استقدام الإرهابيين والمقاتلين الأجانب، هذا موقف لا لبس فيه وصادر بأغلبية كاسحة من الدول".وتطرقت الصحف إلى تجديد فرنسا، تنديدها بأي تدخل خارجي مستمر في ليبيا، مختصة بالذكر في هذا الإطار الدعم التركي المتزايد لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.// انتهى //10:04ت م0027