موسكو 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 193 حالة وفاة بالإضافة إلى 8248 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية .وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 7284 حالة وفاة و545458 إصابة بالفيروس التاجي.وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 9767 شخصًا ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 294306 شخصا.// انتهى //11:26ت م0042