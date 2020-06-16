حائل 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسدشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية أمس مشروع توريد وتركيب أنظمة المراقبة الأمنية ضد السرقة للمدارس الحكومية لـ 24 مدرسة تابعة لمكتب التعليم في جنوب حائل بنين المجموعة الخامسة.ويأتي هذا المشروع الذي بدأ بمدرسة الملك عبد العزيز الابتدائية استكمالاً للمشاريع السابقة في نفس المجال وبالتزامن مع عدد المشاريع المماثلة لــ50 مدرسة حكومية تابعة لمكتب التعليم في شمال حائل بنين المجموعة السادسة وكذلك عدد 93 مدرسة حكومية "بنين/بنات" لمكاتب التعليم الخارجية المجموعتين السابعة والثامنة كمرحلة أولى خلال العام المالي الحالي.// انتهى //11:28ت م0043