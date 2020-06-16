أبهـا 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسانطلقت اليوم فعاليات الموسم الثقافي التربوي 1441هـ, الذي تنظمه الجمعية السعودية العلمية للمعلم بجامعة الملك خالد " جسم "ضمن برامج مشروع "‫ مبادرون ".ويهدف الموسم الثقافي التربوي للجمعية إلى الاستمرار في تنفيذ خطة ومهام الجمعية عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة عن بُعد، واستثمار أوقات أعضاء الجمعية والمجتمع التربوي المستهدف أثناء فترة الإجراءات الاحترازية والإجازة الصيفية، إضافة إلى إبراز دور المملكة ووزارة الصحة على وجه الخصوص في التصدي لجائحة كورونا، وتنمية مواهب الفئات المستهدفة والمهتمة بالفن التشكيلي أو التصميم الرقمي، إلى جانب توعية المجتمع بجميع شرائحه بالدور المنوط بهم للتصدي للجائحة.// انتهى //11:30ت م0045