بريدة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة القصيم برنامج "كن حذراً" التطوعي، وذلك ضمن الأنشطة المجتمعية للمشاركة في أعمال التوعية بالإجراءات الصحية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.وانطلقت أعمال الفريق التطوعي بزيارة عددٍ من المراكز التجارية والأسواق بمدينة بريدة، بمشاركة مجموعة من المتطوعين والمتطوعات تحت إشراف من أمانة المنطقة، تضمنت المشاركة في التوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأسواق مثل التباعد الاجتماعي ولبس الكمام، وتوزيع معقم الأيدي مجاناً والذي يتم إنتاجه من الأمانة وباعتماد من هيئة الغذاء والدواء.ودعت أمانة منطقة القصيم الراغبين بالانضمام للبرنامج التطوعي الدخول عبر موقع الأمانة الإلكتروني من خلال صفحة مخصصة لتسجيل بيانات المتطوع والخيارات المفضلة للمشاركة، ليتم التواصل لاحقاً للمشاركة في البرامج المتاحة.// انتهى //11:39ت م0048