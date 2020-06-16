عمّان 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه بمقر السفارة الليلة الماضية ، دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.ونوه رئيس مجلس الأعيان الأردني بمستوى التفاهمات العالي بين قيادتي البلدين، وما تشهده من تنسيق وتعاون مستمرين يصبان في مصلحة البلدين الشقيقين، مشيدًا بمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة والمستمرة تجاه الأردن.وثمن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في دعم القضايا الإسلامية والإسلامية ، وما تقدمه المملكة من دعم أسهم في حل العديد من الأزمات التي تواجهها الأردن.وأشاد السفيرمن جانبه بعمق العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة، مؤكدًا أهمية التكاتف والتعاضد التي من شأنها أن تزيد من أواصر المودة والتقارب بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.// انتهى //11:53ت م0054