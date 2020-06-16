الدمام 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واستواصل أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية رأس تنورة جولاتها الرقابية على مساكن العمالة بالمحافظة مع الجهات ذات العلاقة، للتأكد من اتباع الشروط الوقائية والنظامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها الفرق التفتيشية لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع .وأبان رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني أن عدد الزيارات التي نفذتها البلدية خلال شهر شوال الحالي ٢١ زياره تم خلالها الكشف على ١٥٣٦ عاملاً من مختلف الجنسيات، و نقل ما يقارب ١٠٠ عامل الى مساكن مختلفة .وأكد أن البلدية تواصل وبشكل مستمر الحملة الميدانية لسكن العمالة التي تأتي ضمن مبادرة القطاع البلدي في تفعيل مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //13:29ت م0080