رفحاء 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واستنفذ المديرية العامة للمياه بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بخدمات المياه بمحافظة رفحاء، عدداً من مشاريع المياه الحيوية بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.وأوضح المشرف على فرع خدمات المياه بمحافظة رفحاء زبن الشمري لـ "واس" أن المشاريع الجاري تنفيذها تتمثل باستكمال الأعمال المتبقية من شبكات المياه المرحلة "ج"، وتشمل طلعة التمياط، ابن شريم، روض الحزول، قارة الجنب، الحمرة، الخشيبي، المعيزيلة، وفراجات، بقيمة 14.396.400 ريال، ونسبة الإنجاز 94.16%، بالإضافة لمشروع استكمال شبكات المياه بالقرى والهجر المرحلة "د" وتشمل: الهباس، غرب سامودا، مغطية، الحدقة، أعيوج لينة، سنار، لينة، جريبان، صليفقة، أم رضمة، وقيمة المشروع 17.363.802 ريال، ونسبة الإنجاز فيه 50.57%.وبين الشمري أن المشروع الثالث الجاري تنفيذه الآن في محافظة رفحاء يشمل تنفيذ توصيلات منزلية لمشروع الصرف الصحي بالمحافظة "المرحلة الأولى"، وتبلغ تكلفة المشروع 8.410.878 ريالاً، ونسبة الإنجاز 8.6%.// انتهى //13:30ت م0082