أبوجا 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسأكد رئيس الوزراء النيجري بريجي رافيني، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة أواخر العام الحالي في بلاده ستجري في مواعيدها المحددة، ولن تؤجل لأي سبب وذلك بعد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للحوار السياسي.وأوضح أن الاجتماع بحث تطور العملية الانتخابية وإدارة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في غياب ممثلي المعارضة السياسية التي قررت، من خلال بيان صادر عنها، مقاطعة الاجتماع.وطلب المشاركون في الاجتماع من اللجنة الانتخابية السعي بكل الوسائل لإشراك النيجريين المقيمين في الخارج والذين يمثلون عددًا مهمًا من الناخبين، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لاستكمال التسجيل البيومتري وإخضاعه للمراجعة، مع الاتفاق على ضرورة إعادة النظر في تنظيم الانتخابات المحلية، بسبب تعذر إجرائها وفق جدولها الحالي.// انتهى //13:39ت م0084