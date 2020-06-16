اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 05ر57 نقطة
الثلاثاء 1441/10/24 هـ الموافق 2020/06/16 م واس
الكويت 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 05ر57 نقطة ليبلغ مستوى 54ر5054 نقطة بنسبة صعود بلغت 14ر1 %.
وتم تداول كمية اسهم بلغت 45ر198 مليون سهم عبر 7427 صفقة نقدية بقيمة بلغت 96ر32 مليون دينار .
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 44ر1 نقطة ليبلغ مستوى 58ر4187 نقطة بنسبة صعود بلغت 03ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 75ر122 مليون سهم تمت عبر 3734 صفقة نقدية بقيمة 02ر6 مليون دينار .
كما ارتفع مؤشر السوق الاول 76ر84 نقطة ليبلغ مستوى 14ر5494 نقطة بنسبة صعود بلغت 57ر1 % من خلال كمية اسهم بلغت 69ر75 مليون سهم تمت عبر 3693 صفقة بقيمة 9ر26 مليون دينار .
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