الكويت 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 05ر57 نقطة ليبلغ مستوى 54ر5054 نقطة بنسبة صعود بلغت 14ر1 %.وتم تداول كمية اسهم بلغت 45ر198 مليون سهم عبر 7427 صفقة نقدية بقيمة بلغت 96ر32 مليون دينار .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 44ر1 نقطة ليبلغ مستوى 58ر4187 نقطة بنسبة صعود بلغت 03ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 75ر122 مليون سهم تمت عبر 3734 صفقة نقدية بقيمة 02ر6 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الاول 76ر84 نقطة ليبلغ مستوى 14ر5494 نقطة بنسبة صعود بلغت 57ر1 % من خلال كمية اسهم بلغت 69ر75 مليون سهم تمت عبر 3693 صفقة بقيمة 9ر26 مليون دينار .// انتهى //13:44ت م0085