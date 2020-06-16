اقتصادي / المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعقد لقاءً تفاعليًا حول تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي
الثلاثاء 1441/10/24 هـ الموافق 2020/06/16 م واس
القاهرة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس
تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، غداً الأربعاء اللقاء التفاعلي عن بُعد تحت عنوان" تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة " وذلك لاستعراض الآثار المترتبة على الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، وسبل التعامل الفعّال مع هذه الأزمة.
ويتحدث عن بُعد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة الدكتور محمود محيي الدين ، فيما يدير الحوار كل من مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني والأمين العام السابق لمنتدى الفكر العربي السفير الدكتور الصادق الفقيه .
ويتناول اللقاء محاور عدة منها ، التحديات التي تواجه استراتيجيات التنمية المستدامة 2030 في ظل جائحة كورونا، والاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول العربية – خارطة جديدة.
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13:48ت م
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