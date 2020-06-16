القاهرة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واستعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، غداً الأربعاء اللقاء التفاعلي عن بُعد تحت عنوان" تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة " وذلك لاستعراض الآثار المترتبة على الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، وسبل التعامل الفعّال مع هذه الأزمة.ويتحدث عن بُعد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة الدكتور محمود محيي الدين ، فيما يدير الحوار كل من مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني والأمين العام السابق لمنتدى الفكر العربي السفير الدكتور الصادق الفقيه .ويتناول اللقاء محاور عدة منها ، التحديات التي تواجه استراتيجيات التنمية المستدامة 2030 في ظل جائحة كورونا، والاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول العربية – خارطة جديدة.// انتهى //13:48ت م0087