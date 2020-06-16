الباحة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، الجمعية الإسكانية التعاونية بالمنطقة التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الباحة.جاء ذلك خلال استقبال سموه في الإمارة اليوم، رئيس الجمعية المهندس أحمد الكلّي الذي قدم لسموه شرحاً عن رؤية وأهداف الجمعية الرامية إلى الإسهام في تمكين المواطن لامتلاك المنزل الأول والمشاركة في إيجاد حلول تقنية مبتكرة لتخفيض التكاليف وسرعة إنجاز الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل بالتعاون مع وزارة الإسكان من خلال ما تقدمه من دعم وخبرات للإسكان التعاوني وتحت إشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وبين أن من أهدف الجمعية كذلك إنشاء مجالات استثمارية تعاونية في قطاع الإسكان وتحسين دخل وأرباح الشركاء بالجمعية بالإضافة إلى إيجاد وتهيئة فرص عمل للجنسين، مضيفاً أن الهدف الأسمى من تأسيس الجمعية هي أن تكون رائدة في قطاع الإسكان التعاوني لتوفير المساكن المتنوعة والملائمة لاحتياجات شرائح المجتمع كافة وبجودة عالية وأسعار تنافسية.وأفاد المهندس الكلي أن الإسهام في هذه الجمعية سيكون عبر حسابها الخاص في بنك الإنماء حيث يبلغ قيمة السهم ١٠٠٠ ريال والحد الادنى للاكتتاب ٥ أسهم للرجال والنساء كما ستعمل الجمعية على تنمية رأس المال بإذن الله.وأشاد سمو أمير المنطقة بالجهود المباركة لتأسيس هذه الجمعية والتعاون مع وزارة الإسكان مما سينتج عنه نقلة نوعية في مجال الإسكان وتحديداً الإسكان التعاوني لسد احتياجات المواطنين ذلك في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة أيدها الله لقطاع الإسكان بكل فروعه وذلك تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.من جهته أعرب الكلّي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على تدشين الجمعية ودعمه غير المحدود لكل مامن شأنه خدمة المواطن بمنطقة الباحة.حضر التدشين وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري وأمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق بن محمد الشايق ومدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حمود القحطاني.// انتهى //13:52ت م0091