عرعر 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس القطاع الشمالي بشركة المياه الوطنية المهندس رائد بن حماد الراشد ، يرافقه مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس عافت بن حمدان الشراري ، والذي قدم للسلام على سموه وتقديم نبذة عن مشروعات المياه بالمنطقة .واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها إدارة المياه في المنطقة في مجال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وإيصالها لمنازل المواطنين، وكذلك شرح عن المشروعات الجاري تنفيذها وما وصلت إليه من نسبة الإنجاز، وعن المشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها مستقبلاً.وشدد سمو أمير الحدود الشمالية على أهمية متابعة المشروعات وخدمة المواطن الكريم أثناء منع التجول باحترافية، وسرعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمحاربة فيروس كورونا،والعمل على توفير كل ما يحتاجه أهالي منطقة الحدود الشمالية من إدارة خدمات المياه وإكمال مشروعات البنى التحتية وشبكات ومحطات المياه .وأشار سموه إلى أن ما أنجزته شركة المياه فيما يتعلق برفع نسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي ، وخفض نسبة الفاقد في شبكة المياه ، والاستفادة من المياه المعالجة ثلاثياً بما يحقق استدامة الموارد ودعم التنمية البيئية بالمنطقة .ودعا سموه للتنسيق والتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بشأن الاستفادة من كافة أنواع المياه لزراعة الأشجار وحماية البيئة وتمكين المزارعين من أسباب الري الحديثة الفاعلة التي ترفع كفاءة استخدام المياة لتوفير المنتجات الزراعية للسوق المحلي دون التأثير السلبي على مخزون المياه، مبينًا سموه أن توفير المنتجات الزراعية والحيوانية لتغطية نسبة كبيرة من الطلب المحلي بكل منطقة بات هدفًا هامًا من أهداف الاكتفاء الغذائي الذاتي ويتطلب تنسيقًا وتعاونًا من كافة الجهات ذات الصلة ، منوهاً بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - من إمكانيات غير محدودة لدعم هذا القطاع الحيوي والمهم.من جهته, أعرب رئيس القطاع الشمالي بشركة المياه الوطنية عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على استقباله والاستماع لتوجيهاته، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لمضاعفة الجهود والعطاء وبذل كل ما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة لخدمات المياه في المنطقة .// انتهى //15:01ت م0102