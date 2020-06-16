عرعر 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس مجلس إدارة نادي ريادة الأعمال بجامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد الضلعان، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة. الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة انطلاق أعمال نادي ريادة الأعمال بالجامعة.واطلع سموه خلال الاستقبال على الخطط المستقبلية لأنشطة نادي ريادة الأعمال في دعم قطاع ريادة الأعمال بالمنطقة, مؤكداً أهمية الدور المنتظر لنادي ريادة الأعمال في تهيئة البيئة الإيجابية لاحتضان الأفكار الإبداعية والأعمال الرائدة للطلاب والخريجين داخل الجامعة وخارجها لتكوين جيل من الرياديين يكون قادرًا على إيجاد فرص عمل استثمارية.وبين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن منطقة الحدود الشمالية تمتلك القدرات البشرية والميزات الاقتصادية المناسبة للارتقاء بريادة الأعمال، لافتا الانتباه إلى دور النادي في توجيه طاقات شباب وفتيات الوطن نحو ريادة الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة العمل الحر وتقديم خدمات تدريبة مميزه لتشجيع المبدعين والمبتكرين وتحويل أفكارهم إلى منتجات ذات قيمة، وفق الخطط الإستراتيجية الهادفة لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة الطموحة 2030 الهادفة لتنويع مصادر الدخل.ودعا سموه لبناء إستراتيجية طويلة المدى للنادي بحيث تشتمل على حملة من المبادرات والمشاريع التنفيذية الفاعلة ذات الأثر الكبير والملموس بالمنطقة على مستوى الوعي بريادة الأعمال وعلى مستوى المبادرة بريادة الأعمال وتحقيق الاستدامة وخفض نسبة المبادرات المتعثرة ورفع نسبة الناجحة والمتطورة، مؤكدًا دعمه الكامل للنادي لتمكينه من النهوض بمهامه وتحقيق أهدافه على أكمل وجه، مبينًا أن مؤشرات الأداء هي الفيصل والحكم في تحديد مدى النجاح من عدمه.ونوه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، لبناء منظومة تعليمية تواكب الاحتياجات المتجددة لسوق العمل وتنمية قدرات شباب وفتيات الوطن وتحويل أفكارهم الابتكارية إلى منتجات ذات جدوى اقتصادية تنعكس على تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني.حضر الاجتماع مستشار المجلس وممثل إمارة المنطقة الدكتور سعد بن عبدالله العباد.// انتهى //15:08ت م0104