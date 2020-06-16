بغداد 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واساستدعت وزارة الخارجيّة العراقية اليوم السفير التركيّ في العراق "فاتح يلدز" وسلّمته مُذكّرة احتجاج وإدانة للانتهاكات التي تقوم بها بلاده لحُرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية، وآخرها القصف الجوي الذي طال أمس الأول عدداً من المناطق في شمال العراق.قام بتسليم مذكرة الاحتجاج الى السفير التركي" بحسب بيان صحفي للخارجية العراقية" وكيل الوزارة السفير عبد الكريم هاشم .وتضمّنت المُذكّرة إدانة الحُكُومة العراقيّة لانتهاكات حُرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية, وما تسبّبه من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم.وعدت المذكرة هذه الانتهاكات مُخالِفة للمواثيق الدوليّة، وقواعد القانون الدوليّ ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار والاحترام المُتبادل.ودعت الوزارة مجددا تركيا لوقف العمليّات العسكريّة الأحاديّة ومنع وُقُوعها مُستقبلاً ، معربة عن استعداد الحكومة العراقيّة للتعاون المُشترَك في ضبط الأمن على الحُدُود بالشكل الذي يُؤمِّن مصالح البلدين .// انتهى //15:11ت م0107