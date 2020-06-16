القاهرة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واستنظم جامعة الدول العربية " قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة والأسرة والطفولة " غدًا الاجتماع الاستثنائي الافتراضي للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري برئاسة المملكة – رئيسة الدورة "39 " للجنة المرأة العربية وبمشاركة الوزراء ورؤساء الآليات المعنية بشؤون المرأة في المنطقة العربية ومديري المنظمات الأممية المعنية وذلك لبحث "آثار فيروس كوفيد-19 على النساء والفتيات ".وأفاد الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة بأنه سيكون خلال الاجتماع تبادل أفضل التجارب بين الدول الأعضاء للتخفيف من حدة آثار أزمة فيروس "كورونا "على النساء والفتيات وعرض جهود الدول الأعضاء لأفضل التجارب والسياسات المتبعة على الصعيد الوطني لاحتواء الأزمة والتعامل معها.وأشارت إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى عرض ومناقشة التقرير الصادر عن قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية بعنوان" الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية والتنموية لفيروس " كورونا -19 " الوضع الحالي والتصور لما بعد الكورونا" وخاصة الجزء المتعلق بالآثار السلبية االمنعكسة على النساء والفتيات .ولفتت أبو غزالة الانتباه إلى أن الاجتماع سيخرج بعدد من التوصيات المهمة التي من شأنها المساهمة في التخفيف من الآثار الاجتماعية السلبية للوباء وتوفير الحماية للنساء والأطفال في ظل هذه الظروف الاستثنائية.// انتهى //15:14ت م0108