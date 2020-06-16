جدة 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسرحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالمبادرة التي قام بها رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، باستضافة جيبوتي لقمة تشاورية تهدف إلى استئناف المحادثات حول ملف "أرض الصومال" جمعت رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية محمد عبد الله فرماجو، ورئيس أرض الصومال موسى بيحي عبدي، وذلك يومي 14 و15 يونيو 2020.وأشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بهذه المبادرة التي تمخض عنها الاتفاق بين الجانبين على تشكيل لجنة فنية مشتركة تعمل على استئناف المفاوضات ومتابعة القضايا العالقة. كما نوهت بدور جمهورية جيبوتي في مساعدة الجانبين على استئناف المباحثات بينهما اسهاما في تعزيز السلام في المنطقة.// انتهى //15:17ت م0110