الطائف 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسيقدم مركز جمعية الإحياء للتدريب بالطائف بعد غد الخميس أمسية تدريبية عبر البث المباشر زووم بعنوان "التخطيط الإستراتيجي الشخصي " يقدمها المدرب عبدالرحمن الطلحي ، لمدة يوم واحد ب 3 ساعات بشهادة معتمدة عقب صلاة العشاء .ويسلط المدرب الضوء على تعريف التخطيط وأهميته ، ومهارات الانطلاق ، ومعوقات الانطلاق ، ومهارات الحل ، إلى جانب علاقة الخطة الشخصية بالخطة الإستراتيجيةودعا مركز جمعية مراكز الأحياء للتدريب الجميع ممن لديه الرغبة الاستفادة من هذه الأمسية .// انتهى //15:21ت م0112