ثقافي / أمسية تدريبية .. بجمعية الأحياء بالطائف بعنوان" التخطيط الإستراتيجي الشخصي" عن بعد
الثلاثاء 1441/10/24 هـ الموافق 2020/06/16 م واس
الطائف 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واس
يقدم مركز جمعية الإحياء للتدريب بالطائف بعد غد الخميس أمسية تدريبية عبر البث المباشر زووم بعنوان "التخطيط الإستراتيجي الشخصي " يقدمها المدرب عبدالرحمن الطلحي ، لمدة يوم واحد ب 3 ساعات بشهادة معتمدة عقب صلاة العشاء .
ويسلط المدرب الضوء على تعريف التخطيط وأهميته ، ومهارات الانطلاق ، ومعوقات الانطلاق ، ومهارات الحل ، إلى جانب علاقة الخطة الشخصية بالخطة الإستراتيجية
ودعا مركز جمعية مراكز الأحياء للتدريب الجميع ممن لديه الرغبة الاستفادة من هذه الأمسية .
// انتهى //
15:21ت م
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