حوطة بني تميم 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسنفّذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة حوطة بني تميم برنامجاً توعوياً؛ مساهمةً مع الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 عبر نشر رسائل توعوية في لوحات الطرق والشوارع العامة تحتوي على أهم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تؤكد على لبس الكمامة وغسل اليدين والتباعد الجسدي.وأكد المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، أن الاستفادة من الوسائل التوعوية في الشوارع العامة والطرق السريعة بنشر المواد التوعوية والوقائية والاحترازية والهادفة إلى توعية المجتمع إحدى مهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وتأتي هذه البرامج في إطار تضافر الجهود بين الأجهزة الحكومية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتحظى بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //15:25ت م0113