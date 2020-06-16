الرباط 24 شوال 1441 ه موافق 16 يونيو 2020 م واستشارك منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو- مع الجامعة المصرية اليابانية في تنظيم دورة تدريبية افتراضية حول موضوع "فنون وعلوم وتراث المخطوطات في العالم الإسلامي" لفائدة المتخصصين في مجالات المخطوطات بالمنطقة العربية، وذلك يومي 18 و19 يونيو الجاري.وأوضح بيان صادر عن الإيسيسكو اليوم أن هذه الدورة تهدف إلى تسليط الضوء على التراث المادي وغير المادي للمخطوطات في مصر والعالم الإسلامي وتناول تراث المخطوط من وجهتي النظر الفنية والعلمية، من خلال محاضرات، ومناقشات، وورشات عمل وعروض، للتعريف بمكونات وعناصر المخطوطات، وطرق صناعتها، والحرف المتعلقة بها، وكيفية حفظ وصيانة وترميم المخطوطات والاستفادة من التقنيات العلمية المستخدمة في التصوير العلمي والطيفي لهذه المخطوطات.// انتهى //15:42ت م0114