الرياض 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الرياض، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الملز، عدداً من الكلمات الوعظية، يلقيها الشيخ سعد بن محمد السبيعي عبر البث المباشر في حسابه بتويتر عند الساعة التاسعة مساء.وستتناول كلمة يوم غدٍ موضوع ( الاستقامة حقيقتها وثمراتها)، فيما ستكون كلمة يوم الجمعة بعنوان (الثبات على الدين)، وفي يوم الأحد القادم يلقي السبيعي كلمة بعنوان (ثمرات الإيمان بأسماءالله الحسنى) .وتأتي الكلمات في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، بهدف تبصير الناس وتوعيتهم بأمور دينهم ودنياهم .// انتهى //16:37ت م0141