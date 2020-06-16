الرياض 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020 م واسيعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) غداً ولمدة يومين اجتماعاً لتحديد مواعيد وشكل استكمال مسابقتيه للأندية، إضافة إلى بعض المسائل المتعلقة ببطولة كأس أوروبا 2020 التي أجلت إلى صيف العام المقبل بسبب فيروس كوروناوأشار الاتحاد الأوروبي وبحسب ما نشره موقعه الإلكتروني الرسمي إلى أن جدول أعمال لجنتة التنفيذية الذي يمتد يومين، سيبحث في استكمال دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لهذا الموسم وشروط التأهل والتصفيات للموسم المقبل، إضافة إلى أمور عدة أبرزها جدول مباريات كأس أوروبا والمدن المضيفة لها.ومع عودة غالبية البطولات الوطنية الكبرى (باستثناء فرنسا) تدريجياً خلف أبواب موصدة، يعمل الاتحاد على إيجاد صيغة لاستكمال مسابقتي الأندية، في موعد مرجح سيكون أغسطس المبقل، مما يعطي أيضا مجالاً إضافياً للبطولات الوطنية لإنهاء موسمها المستأنف، قبل انصراف فرقها للمنافسات القارية.وعلق الاتحاد مسابقتي دوري الأبطال و"يوروبا ليغ" في مارس الماضي، وهو الشهر ذاته الذي اتخذ خلاله قرار تأجيل بطولة المنتخبات من موعدها المقرر هذا العام إلى صيف 2021 , فيما توقفت مسابقتا الأندية عند محطة الدور ثمن النهائي, إذ تبقى أربع مباريات في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال، بعدما ضمنت أندية أتالانتا الإيطالي ولايبزيغ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، التأهل إلى الدور ربع النهائي , وفي المقابل تبقت 10 مباريات في الدور ثمن النهائي لـ"يوروبا ليغ" ( مباراتان من الذهاب، وكامل مباريات الإياب).// انتهى //16:38ت م0142